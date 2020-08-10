MasterChef'te ana kadroya giren ilk 8 kişi belli oldu

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosunun ilk 8'i belli oldu. Bir hafta süren elemelerde dün son 2 kazanan yarışmacı da final turuna çıkmaya hak kazandı.

TV8'de yayınlanan MasterChef'te final turuna 28 yarışmacı kalmış ve on dörderli iki gruba ayrılmıştı. İlk grupta yapılan elemeler sonucunda Serhat Doğramacı, Duygu Acarsoy, Özgül Coşar, Emir Elidemir, Ayyüce Kamit ve Sedat Tuncer Masterchef 2020 ana kadrosuna seçilmişti.

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan 20. bölümünde ise geriye kalan 8 yarışmacı ana kadroya girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Son iki isim Esra ve Furkan

MasterChef final turunda kalan son 8 yarışmacı, ana kadroya girebilmek için şeflerin istediği elbasan tava yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalıştı.



Didem, Emel ve Esra'nın kaldığı finalde şefler, en iyi tabağı olan yarışmacıyı açıkladı. Esra Tokelli, rakiplerine göre daha iyi bir tabak sunduğu için MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna seçilen 7. yarışmacısı oldu.

Sonraki turda ise süt ile şekerin ana malzemesi olan yaratıcı bir yemek yapılması istendi. Süre sonunda şefler, yapılan tatlıların tadına baktılar. Her yarışmacı, yaptıkları yemeğin hem hikayesini hem adını hem de nasıl yaptığını açıkladı. Sonrasında ise MasterChef jürisi, oy birliği ile ana kadroya seçilen 8. yarışmacısı olarak Furkan Yalçın'ı seçtiklerini açıkladılar.