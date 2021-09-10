MasterChef son bölümde yarışmacılar Emre ve Dilara birbirine girdi

MasterChef 2021 son bölümde iki başarılı yarışmacı olan Dilara ve Emre arasında gerginlik yaşandı.

TV100'de yer alan habere göre; MasterChef son bölümünde Dilara ile Emre arasında geçen diyalog tartışmaya döndü. Emre sesini yükselterek Dilara’ya bağırınca kulaklarını tıkayarak Emre’yi duymadı. Emre ise bu hareket sonrası daha da sinirlendi ve daha yüksek sesle Dilara’ya baskı yapmaya devam etti.

Başarılı yarışmacı Dilara ise stüdyoda olduğunu unutmadan yemeğine odaklandı ve Emre’ye hiçbir şekilde karşılık vermedi. Dilara’nın bu davranışı büyük alkış ve beğeni toplarken, Emre’nın bir kadına olan yüksek sesli tavırları büyük eleştiri topladı.

Uyarı gelecek mi?

MasterChef’in son bölümünde Dilara’ya olan tavrı yüzünden eleştirilen Emre’yle ilgili Acun Ilıcalı tarafından ya da jüri üyeleri tarafından yapılan herhangi bir açıklama yok. Emre’nin bir uyarı ya da ceza alıp almayacağı ise merak konusu oldu.