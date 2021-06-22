MasterChef'in yayın tarihi belli oldu

Ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın sunuculuğunu ve jüri üyeliğini yapacağı 'MasterChef Türkiye’nin yayın tarihi belli oldu.

Yarışmanın sezon bölümleri 26 Haziran Cumartesi'den itibaren izleyici ile buluşmaya başlayacak. Dördüncü sezonun ilk haftalarında yarışmacı seçmeleri ekrana gelecek.

Sadece bir jüri değişti

MasterChef Türkiye’nin 2018 sezonunda jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oturuyordu. 2018’de sezonu şampiyon olarak Uğur Kardaş tamamladı.

Sonraki sezon Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüriliğini yaptığı 2019’da Cemre Uyanık, birinci olarak bitirdi. Geçen sezon jüri değişmedi ve seneyi şampiyon olarak bitiren isim Serhat Doğramacı oldu.