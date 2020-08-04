MasterChef'in ilk ana yarışmacısı belli oldu

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin final turu elemeleri başladı. Dün akşam yayınlanan bölümde son 16 isim arasına girebilmek için mücadele eden yarışmacılardan Serhat Doğramacı, en yaratıcı yemeği yaparak ilk ana kadroya giren isim oldu.



MasterChef Türkiye, 14. bölümüyle ekrana geldi. 14 kişilik ilk grupta yer alan yarışmacılar, en iyi talaş böreğini yapabilmek için mücadele etti. Güzel tabak çıkaran 6 kişi ise yaratıcılık turunda kayısı kullanarak en iyi ve farklı yemeği yapmaya çalıştı.

İki yarışmayı da kazanan Serhat, MasterChef Türkiye'nin ilk ana kadro yarışmacısı oldu.