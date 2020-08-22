MasterChef'de ilk para ödülünü kazanan takım belli oldu

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde takımlar kadınlar ve erkekler olarak ikiye ayrıldı. Verilen sürede en iyi yemekleri yapan takım, 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

TV8'de ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ilk para ödülünü kazanmak için kadınlar ve erkekler olarak iki gruba ayrıldı.

Erkek üstünlüğünün çok olduğu yarışmada oy birliğiyle Serhat ve Sedat yarışmayı balkondan izledi. İki takımın yarışmacıları da eşitlenince vejeteryan bir menü hazırladılar.

Tek tek yemekleri tadan Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu 3-2'lik skorla erkekler takımının yemeklerini beğendi.



Böylelikle erkekler takımı 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Yarışmacılar kazandıkları çekle ya kaldıkları villadaki ihtiyaçlarını karşılayacak ya da kendi aralarında bölüşecek.