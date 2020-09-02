Massachusetts'te ilk kez bir Kennedy kaybetti

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ABD'nin Massachusetts eyaletinde ilk defa bir Kennedy seçim kaybetti.

Senatör Edward J. Markey, Massachusetts'te Demokrat Parti'nin senatör adayını belirlemek için yapılan ön seçimlerde Temsilciler Meclisi üyesi Joe Kennedy'yi yendi.

Markey oyların yaklaşık yüzde 55'ini alırken, ABD siyasetinin en tanınan ailelerinden birinin ferdi olan Kennedy, yüzde 45'te kaldı.

Demokrat Parti'nin liberal kanadının tanınan birçok ismi Markey'nin arkasında dururken, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi gibi tanınmış bazı Demokratlar da Kennedy'e destek verdi. Robert F. Kennedy'nin torunu olan Joe, biçok sendikanın da desteğini almıştı.

Yaklaşık 40 yıldır Kongre'de görev yapan Markey'nin Kasım ayındaki seçimlerde Cumhuriyetçi rakibine karşı sandalyesini rahatlıkla koruyacağı düşünülüyor.