Maslak'ı birbirine kattı!

T24

SAHİPSİZ PAKETİ YOLCULAR FARKETTİ

PAKETTEKİ KABLOLAR ŞÜPHEYİ ARTIRDI

TRAFİK TEK ŞERİDE DÜŞÜRÜLDÜ

UNUTKAN HANIMEFENDİ ÇIKIP GELDİ

MAKYAJ VE EPİLASYON CİHAZI

Maslak'ta yolcuların otobüste fark ettiği sahipsiz bir paket paniğe neden oldu. Otobüs şoförü yolcuları indirerek polisi aradı.Cadde trafiğe kapatılarak olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı. Büyük panik yaşanan olayda şüpheli paketin sahibi bir genç kız çıktı. Çantanın içinden epilasyon cihazı ve makyaj malzemeleri çıktı. Unutkanlığı şehri birbirine kattıBahçeköy 4'üncü Levent seferini yapan 42 M sefer numaralı İETT otobüsünde yolcuların fark ettiği bir paket heyecan ve paniğin yaşanmasına yol açtı. Otobüsün arka kısmına bırakılan paket yolcular tarafından şoföre götürülerek teslim edildi.Paketin içinde kablolar gören otobüs şoförü Erdal Eryurt, yolcuları hemen otobüsten indirerek şüpheli paketi de dışarıya çıkardı. Polisi arayarak durumu bildiren Eryurt olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri önce çevre güvenliğini sağladı, ardından bomba imha uzmanlarını olay yerine çağırdı.Maslak Beşiktaş istikametini tek şeride düşüren polis ekipleri trafiğin geçişini de kontrollü bir şekilde sağladı. Olayın yaşandığı cadde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Sarıyer'deki Huber Köşk'üne giderken kullandığı güzergah olması da polisin heyecanını bir kat daha artırdı.Tam bu sırada olay yerine gelen genç bir kadın heyecan içinde paketin kendisine ait olduğunu söyledi. İsminin Esra olduğu öğrenilen geç kadın, polis ekipleriyle birlikte şüpheli paketin yanına giderek içini açtı.Çantanın içinden parfüm ve epilasyon malzemeleri çıktı. Rahat bir nefes alan polis ekipleri çantanın sahibi olan genç kadına kimlik kontrolü yaptıktan sonra serbest bıraktı. Tek şeride düşürülen cadde de trafiğe açıldı.