Maslak Teknoloji, Teknasyon'dan yatırım aldı

Fintech girişimi Maslak Teknoloji A.Ş. Teknasyon'dan yatırım aldı.

Öte yandan Teknasyon, Maslak Teknoloji'ye finansal desteğin yanı sıra Rockads global büyüme programı dahilinde Türkiye ve yurt dışı pazarlarda tanıtılacak ürünlerde kullanıcı kazanımı, pazarlama, müşteri hizmetleri gibi alanlarda da destek olacak.

Teknasyon CIO'su Onur Kurugül yatırıma ilişkin olarak “Fintech çözümlerinin her gün hayatımızda daha çok yer edindiğini görüyor, bu alandaki girişimleri büyük bir ilgi ve merakla takip ediyoruz" diye konuştu.