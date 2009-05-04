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Kültür-Sanat

'Maskott' New York'ta konser verdi

"Maskott" isimli yeni grup kuran Koray Candemir ve Serkan Çeliköz, New York'taki Türk kulübü Drom'da konser verdi.

04 Mayıs 2009 03:00

'Maskott'  isimli yeni grup kuran ve bir süredir ABD'de müzik çalışmalarına devam eden Kargo grubunun eski üyeleri Koray Candemir ve Serkan Çeliköz, New York'taki Türk kulübü Drom'da konser verdi.

Kargo'yla yollarını geçen yıl ayıran vokalist Koray ile klavyeci Serkan, ABD'nin Seatle kentinde yaklaşık bir yıldır yeni single ve albüm hazırlıklarını sürdürüyorlardı.

Yeni grupları Maskott'la yola devam eden ikili, ABD turnesine çıktı. Grup, yaşadıkları Seatle ve Los Angeles'ın ardından turnenin üçüncü ayağında New York'taki East Village'da bulunan Türk kulübü Drom'da sevenleri ile buluştu. Kalabalık bir dinleyici kitlesinin izlediği konserde, sahneye gece yarısı çıkan Maskott grubu üyeleri 3 saate yakın şarkılarını seslendirdi. Koray ve Serkan'a davulda Bryan Lash, basta Ruchan Uner eşlik etti.

Manhattan'da daha çok gençlerin eğlendiği kulüplerle dolu ünlü East Village'daki konsere Türkler kadar Amerikalıların da ilgi gösterdiği gözlerden kaçmadı.

Albümlerini sonbaharda çıkaracaklarını söyleyen Maskott'un solisti Koray Candemir, "2008 Haziranından beri Seatle'dayız. Buradaki öncelikli amacımız yeni albümümüzü çıkarmak. Yeniliklere de açığız ve onun için bu ülkeye geldik" dedi.

Klavyeci Serkan Çeliköz ise albümün ABD'de kaydedileceğini, Türkiye'de piyasaya çıkacağını söyledi. Çeliköz, Amerika'daki fırsatları da değerlendirmek istediklerinin altını çizdi.

Maskott grubu, yaz sonrası Seatle ve New York'ta yine konser verecek.

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