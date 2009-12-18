Maskot 'Van kedisi' esinle mi?

2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın maskotu 'Van kedisi' ile Avusturyalı ressam Rosina Wachtmeister'ın kedi resimleri arasında şaşırtan benzerlik!







Türkiye'de Ağustos 2010'da yapılacak Dünya Basketbol Şampiyonası için Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından bir İngiliz tasarım şirketine yaptırılan 'Van kedisi' maskotu, 'kedi aşığı' ressam olarak bilinen Wachtmeister'ın eserlerinde kullandığı 'şablon'la benzerlik taşıyor.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, önceki gün Çırağan Sarayı'nda yapılan Dünya Basketbol Şampiyonası kura çekimlerinde maskotu tanıtan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Turgay Demirel 'Van kedisinin maskot olarak seçilmesi, FIBA'nın uzun süren bir araştırma sonucunda karar verdiği bir proje' demişti. FIBA Başkanı Bob Elphinston ise, 'Kediyi tarihi ve yöresel olarak enteresan buldum. Turnuvaya çok değişik bir katma değeri olacağını düşünüyorum' diye konuşmuştu.



Sanat dünyasının usta isimleri, ünlü porselen markası Goebel'in ürünlerini çizimleriyle süsleyen Wachtmeister'ın kedileri ile FIBA'nın yaptırdığı maskot arasındaki benzerliği yorumladı:

Tesadüf mü esinleme mi?



Etkileşim olabilir



Kezban Arca Batıbeki (Ressam): Sanat ve tasarım dünyası, globalleşme ve internet nedeniyle her alanda zaten sürekli etkileşim içinde. Aradığınızda pek çok resim, heykel ya da tasarımda az ya da çok benzerlikler bulmanız mümkün. Bence kedi yorumu da çok farklılık içerebilecek bir form değil, özellikle kolay anlaşılması ve toplumun büyük çoğunluğu tarafından benimsenmesi gerekliliği söz konusu olduğunda. Bence başarılı bir seçim.



Patentini mi almış?



Bedri Baykam (Ressam): Bu bir intihal sayılmaz. Rosina Wachtmeister, kedileri karikatür olarak kullanmanın patentini alamaz. Alacak olsaydı bunu Walt Disney yapardı. Üstelik burada kullanılan surat 3 boyutlu ve insan vücudu stiline monte edilmiş, dolayısıyla daha insan ifadeli...



Önemli olan eserdeki kalite



Hüsamettin Koçan (Ressam): Maskotu tasarlarken esinlenmiş olabilirler. Ama tamamen tesadüf de olabilir. Esinlenilmişse de tasarım açısından bir

sorun yok bence. Her iki durumda da işin kalitesine bakmak, kalitesini konuşmak gerekir.



Van değil Ankara kedisi



Adnan Çoker (Ressam): Esinlenme tartışması bir yana Van kedisi zaten Türkiye'de yanlış biliniyor. Van kedisinin kuyruğu ve kulakları sarı olur. Suda yüzmekten hoşlanır. Van Gölü'nde yüzer. Bir gözü mavi bir gözü yeşil beyaz renkli olan Ankara kedisidir.