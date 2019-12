Maskeyle güzelleşin!

Yaz yaklaşırken sadece bedeninizi değil, cildinizi de forma sokmalısınız. Elma, bal ya da limon gibi malzemelerle evinizde hazırlayabileceğiniz krem ve maskelerle, pürüzsüz bir cilde kavuşabilirsiniz.



Yaz yaklaşırken, insanların çoğu zayıflamak ve forma girmek için mücadele ediyor. Oysa sadece bedenimizi değil, cildimizi de sıcak yaz günlerine hazırlamamız gerekiyor. Yaz aylarında özellikle güneşin etkisiyle yıpranacak olan cildimizi, bahar aylarında tazelemek şart! Üsteli, bunu yapmak için kozmetik ürünlerine ya da güzellik merkezlerine servet ödememiz de gerekmiyor.



Daha genç ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için öncelikle beslenmemize özen göstermeli ve sofralarımızda havuç, limon, ıspanak, bal, kırmızıbiber, brokoli, greyfurt, zeytinyağı, somon balığı ve keten tohumu gibi vitamin açısından zengin besinlere yer vermeliyiz. Tabii bir de, dışarıdan cildimize uygulayabileceğimiz ev yapımı kremler ve maskeler var. İşte evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz doğal karışımlar:



Yüzünüzdeki tüm lekelerden kurtulun



250'şer gram taze süt ve alkolü iyice karıştırın. Soğuk yerde muhafaza etmeniz gereken bu karışımla, her sabah uyanır uyanmaz ve akşamları yatmadan önce yüzünüzü temizleyin. Alkolü, derecesini eczanede azalttıktan sonra kullanın. Bu özel karışım, yüzünüzdeki lekelerin yok olmasını sağlayacaktır.



Makyajınızı bademli sütle temizleyin



Malzemeler:



Bir kâse dövülmüş badem

500 gram süt

1 tatlı kaşığı badem yağı



Dövülmüş bademleri ve sütü yaklaşık 8 dakika boyunca kaynatın. 10 dakika demledikten sonra ise süzün ve cam bir şişeye koyun. Ardından, üzerine badem yağını ekleyin. Her cilt tipine uygun olan bu karışımı, makyajınızı silmek istediğiniz zaman kullanın. Bademin cildi yumuşatan özelliği sayesinde, cildiniz yıpranmadan temizlenecektir.



Gergin bir yüz için estetiğe gerek yok



1 salatalık, 1 limon ve 1 elmayı sıkıp, karıştırın.



Bunların sularını cam bir şişeye koyun. Bu karışımın içine 1 tatlı kaşığı alkol ve 5 damla lavanta ilave edin. İçerdiği vitaminler sayesinde cildi gerginleştiren ve gençleştiren bu toniği, 7 gün boyunca her sabah ve akşam cildinize sürün. Yüzünüzün nasıl sıkılaştığına ve gençleştiğine inanamayacaksınız.



Bahar yorgunluğunu papatya çayıyla atın



300 gram kaynar suya bir tutam papatya ekleyin ve bu karışımı çay gibi demleyin. 3 gün boyunca soğukta beklettik ten sonra, sabah-akşam yüzünüzü bu tonikle temizleyin. Cildiniz bahar yorgunluğunun tüm izlerinden arınacak, canlılık ve ferahlık kazanacaktır.



Kuru cildin başlıca ilacı bir kaşık bal ve tereyağı



Eğer çok kuru bir cildiniz varsa, 1 tatlı kaşığı tereyağı ile 1 tatlı kaşığı balı iyice karıştırın. Bu maskeyi yaklaşık 30 dakika boyunca yüzünüzde, özellikle de göz çevrenizde bekletin. Dekolte bölgesine de uygulanabilen bu özel karışım, cildinizin B vitamini almasını sağlayacak ve nem kazanmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca her gün 1 adet havucu hafif zeytinyağında pişirip yemek de, kuruyan ciltlerin nem kazanmasını sağlar.



Dekoltenize karışık meyve masajı uygulayın



Çilek, elma, portakal, şeftali ve üzümü azar azar sıkıp, karıştırın. Bu kürle dekolte bölgenize masaj yapın. Karışımı 40 dakika boyunca cildinizde tuttuktan sonra, yıkanın. Bu karışım, vücudunuzun doğal yollarla vitamin almasını ve nemlenmesini sağlayacaktır.



Kış uykusundan ceviz kürü yardımıyla çıkın



1 kâse öğütülmüş cevizi alabildiği kadar kesilmiş sütle iyice karıştırın. Bu karışımı cildinizde yaklaşık 5 dakika boyunca bekletin. Ardından da iyice ovarak çıkarın. Haftada birkaç kez uygulayabileceğiniz bu kür, vücudunuzun kış uykusundan uyanmasına yardımcı olacak ve yazı dinç ve sağlıklı bir şekilde karşılamanızı sağlayacaktır.



Bebeksi bir ten için elmalı maske



Malzemeler:



-500 gram süt 1 elma

-1 çorba kaşığı yulaf unu

-1 tatlı kaşığı bal

Sütü, blender'dan geçirdiğiniz elmaları da içine atarak iyice pişirin. Diğer malzemeleri de karıştırıp, bu karışımı cildinize yayın. 30 dakika beklettikten sonra, yıkayın. Bu karışım cildinizin canlanmasını, yumuşamasını ve genç bir görüntü kazanmasını sağlayacaktır.