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Maskesiz gezen kadın kendini böyle savundu: Beni Allah koruyor!

26 Kasım 2020 14:53

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda İstanbul Avcılar’da Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler denetlenirken, polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın, "Allah beni koruyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede, bugünden itibaren 4 gün boyunca başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği yerlere yönelik yoğunlaştırılmış denetim yapıldı.

Resmi polis ekipleri ardından Marmara Caddesi’nde denetim yaparak özellikle maske ve mesafe kuralına ardından sigara içme yasağına uyulup uyulmadığına ilişkin denetim yaptı.

Polisin maskesiz yürürken durdurduğu ve maskesini takma konusunda uyardığı kadın çantasından maskesini çıkarıp hemen takarken, “Neden maske takmıyorsunuz?” sorusuna, “Allah beni koruyor” dedi.

Caddede sigara içen veya maskesiz dolaşanlar uyarılırken bir bölümü hakkında işlem yapıldı. Denetimler sürüyor. (DHA)

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