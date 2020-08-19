Maskesiz binilen uçakta Covid-19'luların virüsü 2 kişiye bulaştırması kafa karıştırdı

Bilim insanları, yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadelede henüz maske takma zorunluluğunun olmadığı Mart ayında İsrail'den Almanya'ya giden ve Koronavirüs'e yakalanan bir grubun uçaktan 2 kişiye daha virüs bulaştırdığını tespit etti. Araştırmayı yürütenler, maske takılmadığı halde bulaş oranının düşük olmasını 'şaşırtıcı' olarak nitelendirdi.

France 24'te yer alan habere göre, ABD'li tıp dergisi JAMA Network Open'da yayımlanan bir çalışma, Frankfurt'taki bir grup virolog tarafından gerçekleştirildi. Çalışmada Tel Aviv- Frankfurt uçağına binmeden önce İsrail'de Covid-19 pozitif biriyle temas eden ve daha sonra kendilerinin de hastalığa yakalandığı ortaya çıkan bir grup Alman turistin maske takılmayan uçakta 2 kişiyi enfekte ettiği belirlendi.

Çalışmaya konu olan Tel Aviv-Frankfurt uçuşu 9 Mart'ta gerçekleşti ve 4 saat 40 dakika sürdü. Alman yetkililer uçaktaki 24 kişilik Alman turist grubunun uçağa binmeden önce İsrail'deki Koronavirüs'e yakalanan otel müdürüyle temas ettiğini öğrendi. Gruba test yapılması sonucu toplam 14 kişinin testi pozitif çıktı.

Yetkililer, turistlerin sonuçlarının ardından 4 hafta sonra uçaktaki diğer 78 yolcuya ulaşmaya çalıştı. Yetkililere dönüş yapan yolculara, Alman grupla temas edip etmedikleri, semptomları olup olmadığı soruldu ve bazılarına test yapıldı.

Uçakta enfekte olma ihtimali taşıyan iki yolcu tespit edildi. İki yolcunun da Koronavirüs'e yakalanan Alman gruptan kişilerle karşı koridorda oturduğu öğrenildi. Ancak Covid-19'lu kişilerin hemen önündeki sırada oturan kişinin enfekte olmadığı ortaya çıktı. Covid-19'luların hemen önünde oturan yolcu arka sıradakilerle uzun bir sohbet ettiğini ve maske takmadıklarını belirtti. Hastaların arka sırasındaki yolcuların da enfekte olmadığı tespit edildi.

Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Sebastian Hoehl, "Yalnızca iki bulaş tespit ettiğimize şaşırdık" dedi. Bilim insanları maske takılmadığı halde bekledikleri kadar yüksek bir bulaş oranı olmadığını söyledi.