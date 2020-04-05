Maskenizi zarar görmeden nasıl kullanabilirsiniz?

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kalabalık yerlerde takılması zorunlu olan maskelere ilişkin bir kullanım rehberi hazırladı.

Müftüoğlu yapılacakları şöyle sıraladı:

1) Maskeyi takmadan önce ellerini bol sabunlu su ile yıka. Veya alkol (kolonya), dezenfektan ile iyice ovala.

2) Maske ağız ve burnunu tamamen örtsün, yüzünle masken arasında boşluk kalmasın.

3) Maskeye ellerinle dokunmamaya dikkat et. Dokunursan 1 No’lu kuralı yeniden tekrarla.

4) Maskeliyken de 1-2 metrelik sosyal mesafeni koru. Maske nemlenmişse hemen değiştir. Hiçbir maskeyi tekrar kullanma.

5) Maskeni önden değil, arkadan çıkar, önüne asla dokunma. Çıkardığın maskeyi asla tekrar kullanma, hemen ağzı kapalı bir çöp kutusuna at. Takiben yine 1 No’lu kuralı tekrarlamayı ihmal etme.

Yazının devamı için tıklayın