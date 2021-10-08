"Maskeniz nerede geri zekâlılar" diyerek öğrencinin kafasına vuran öğretmene suç duyurusu

Diyarbakır'da ilkokul 4. sınıf öğrencisi Ecrin Özgün (10) teneffüste okul koridorunda arkadaşı Asya Karagüllü ile birlikte maske takmadığı gerekçesiyle nöbetçi öğretmen tarafından kafasına vurulduğunu ileri sürdü. Özgün ailesi, yaşanan durumdan dolayı şikayetçi olurken, Ecrin ise öğretmenin kendisine vurup 'Maskeniz nerede geri zekâlılar' dediği için kırıldığını ve üzgün olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da, 4 Ekim'de merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu'nda, iddiaya göre 4. Sınıf öğrencisi Ecrin Özgün (10), ders arasında teneffüste koridorda arkadaşı Asya Karagüllü ile birlikte oyun oynadı. Bu sırada koridorda maske takmadığı gerekçesiyle nöbetçi öğretmen tarafından 'Maskeniz nerede geri zekâlılar' denilerek kafalarına vuruldu.

DHA'da yer alan habere göre Ecrin ve arkadaşı Karagüllü ağlayarak sınıf öğretmenlerinin yanına giderek olayı söyledi. Ancak bir sonuç alınmayınca Özgün ve Karagüllü, evlerine dönünce durumu ailelerine anlattı. Özgün ailesi, durumu anlatan çocuklarının ardından okul yönetimiyle görüşüp yaşananları anlattı. Özgün ailesi durumu okul yönetimine anlattıktan sonra darp raporu alarak olayı gerçekleştiren öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunarak şikayetçi oldu.

Baba Uğur Özgün, pazartesi günü koridorda kızının teneffüste oynarken arkadaşıyla birlikte maske takmadığı için nöbetçi öğretmen olduğunu düşündüğü kişi tarafından kafalarına sert bir şekilde vurulduğunu ileri sürdü. Özgün, "Kızlar bu vurulma durumunu öğretmenlerine anlatıyor. Bize ilettiler daha sonra. Okul müdürüne gittik, kendisi yoktu. Yardımcısı olduğunu düşündüğüm kişiyle kamera kayıtlarına baktık beraber. Bana gösterdikleri açıda tam olarak görünmese de kafalarına sert şekilde vurulduğu belli oluyor. İkisi de kafalarını tutarak sınıfa doğru gidiyorlar. Yanımızdaki kişi o öğretmeni aradı ve söylediği ise 'Tuvaletin olduğu noktada maske takmadıkları için kafalarına tıkladığı' şeklinde oldu. Bu durumu kabul etmediğimizi ve sert şekilde kafalarına vurduğunu öğrendiğimiz için çocukların beyanı bu şekildeydi. Gidip darp raporu aldık, 155 polis merkezini arayıp şikayetçi olduk. Aynı zamanda, Valilik, CİMER ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet ve darp raporunu sunduk. Bu öğretmenin çocukta geleceği açısından hayatında zarar ve iz bırakacak bir anı oluşturduğundan benzeri olayların yaşanmaması için öğretmenin gerekli idari cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Öğretmeni tarafından kafasına vurulan 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ecrin Özgün ise arkadaşıyla beraber oyun oynarken nöbetçi öğretmenin kafasına vurduğunu söyledi. Özgün, "Maskeniz nerede geri zekâlılar' dedi. Biz de ağlayarak sınıfa gittik. Öğretmenimize söyledik, o da ben hallederim. Sonra eve geldiğimde anneme ve babama söyledim. Babamla birlikte okula gittik. Okulda ne konuşulduğunu bilmiyorum. Vurup bana 'Maskeniz nerede geri zekâlılar' dediği için kırıldım ve kırgınım" diye konuştu. (DHA)