Maskeli soyguncular tutuklandı

Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, çaldıkları otomobil ile yüzlerini maskeyle kapatan ve ellerine aldıkları kuru sıkı tabanca ile market soymaya çalışan 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, geçen pazartesi gecesi merkez Melikgazi ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi 470\'inci Sokak\'ta meydana geldi. Ellerinde tabanca olan, yüzleri maskeli 4 kişi, kapatılması için hazırlık yapılan markete girdi. Müşteri ve market çalışanları silah ile korkutan ve kendilerine gösterilen tepki üzerine içeride 1 el ateş eden 4 kişi market kasalarını açamadan uzaklaştı. Çaldıkları otomobil ile kaçan maskeli C.P., Ş.Ş., M.K.Ş. ve S.T. yüzlerini gizledikleri maske ve kuru sıkı silahlarla birlikte yakalandı. Sorgularında suçlarını itiraf eden 4 şüpheli sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.



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