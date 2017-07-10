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Yaşam

Maskeli saldırgan, yaşlı kadını dövüp, takılarını gasp etti!

Nadire Akdemir, namazdan dönen eşi tarafından kanlar içinde yerde yarı baygın yatarken bulundu

10 Temmuz 2017 22:29

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, evine gelen maskeli bir kişi tarafından saldırıya uğrayan 82 yaşındaki Nadire Akdemir'in üzerindeki ziynet eşyaları gasp edildi.

DHA’da yer alan habere göre, eşi Ali İhsan Aydemir'in bugün saat 13.00 sıralarında camiye gitmesinin ardından, 3 çocuk annesi Nadire Akdemir, Yıldıztepe Mahallasi, 142 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında buluna evlerinde yalnız kaldı. Yarım saat kadar sonra zil çalınca eşinin camiden döndüğünü zannedip kapıyı açan yaşlı kadın, maskeli bir kişinin saldırısına uğradı. Kapıyı iterek içeri giren saldırgan yumruk atıp, başını duvara çarptığı Akdemir'in yere düşmesini fırsat bilip, kolundaki 5 bilezik ile boynundaki gerdanlığı koparıp, aldı. Acı içinde yerde kıvranan Akdemir'in kulağındaki küpelerini de çekerek çıkartan maskeli saldırgan ardından koşarak kaçtı.

 

Kanlar içinde buldu

 

Nadire Akdemir, namazdan dönen eşi tarafından kanlar içinde yerde yarı baygın yatarken bulundu. Ali İhsan Akdemir, birkaç apartman ileride evi bulunan kızı Enise Satıkın'ı arayıp, durumu anlatarak yardım istedi. Kızının haber vermesi üzerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Nadire Akdemir,Nazilli Devlet Hastanesi'ni kaldırılıp, tedaviye alındı. Soruşturma başlatan polis, hakim ve savcıların oturduğu, sürekli bir polisin beklediği adliyeye lojmanlarının hemen yanındaki binada meydana gelen olayla ilgili olarak şüphelinin tespit edilip, yakalanabilmesi için çevredeki bina ve işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

 

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