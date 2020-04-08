Maskeli Meclis'te “majestelerinin yargısı" tartışması

İnfaz düzenlemesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin arasında tartışma yaşandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerin alındığı TBMM Genel Kurulunda, AKP ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere dün başlandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, suça göre değil suçluya göre adil bir infaz yasasının olması gerektiğini hep anlattıklarını söyledi. Özel, "Biz diyoruz ki bir kişi rüşvetten altı yıl almışsa çıkacak ama rüşveti haber yapan gazeteciye, bir aklıevvel majestelerinin yargıcı demişse 'sen bunu devletimizi yıpratmak, filanca terör örgütüne destek sağlamak için yaptın', o içeride 3,5 sene yatacak. Gazetecinin, aydınların, hukukçuların, avukatların içeride tutulmasını sağlayan anlayışın Meclis kayıtlarına geçmesi ibretlik olmuştur" diye konuştu.

Özel, tercih ettikleri özenli dile karşı "saldırgan ve özensiz" dili kınadığını söyledi.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise özenli üslubun, bu ülkenin hâkim ve savcılarına, "majestelerinin yargısı" demek olamayacağını söyledi. Zengin, eleştirilerin ciddiyet içinde yapılmasını istedi.

Özgür Özel de CHP'nin tavrının adaletten, haktan, hukuktan yöne olduğunu vurgulayarak, bütün hâkim ve savcıları eleştirmediğini ifade etti.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Özel'in ifadelerine karşı konuşmasında özenli bir dil kullandığını dile getirerek, mevcut durumda siyasi uzlaşmanın temin edilmesinin imkânsız olduğu bir ortamda, görüşmelerin uzaması ve akamete uğramasının hiç kimseye, özellikle tutuklu ve hükümlülere hizmet etmeyeceğini ifade ettiğini kaydetti.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise salgın sebebiyle ilk günden beri bütün mahkûmların serbest bırakılmasını, bazı suç tipleri açısından da önlem alınmasını istediklerini belirterek, "Bu uzarsa birileri cezaevinde kalmaya devam edecek" denmesini gerçekleri çarpıtma olarak gördüklerini söyledi. Beştaş, "Biz yaşatma siyasetinin sahibiyiz, yaşam siyasetinin sahibiyiz. Onlar ise ölüm ve öldürme üzerine bir siyasetin sahibi olarak konuşuyorlar" dedi.

Helin Bölek tartışması | Özel'in "Hadsiz Süleyman" sözlerine Zengin'den tepki geldi

CHP Grup Başkanvekili Özel, Grup Yorum üyesi Helin Bölek’in geçen günlerde “konser sözü verilmediği için ölüme terk edildiğini” söyleyerek, CHP’li Ali Şeker’in Bölek’i ziyaretini anlattı. CHP olarak ölüm orucunu doğru bulmadıklarını söyleyen Özel, “Gençler hayatını kaybetmesin’ dedik diye o Süleyman, soy adıyla namünasip şekilde çıkıyor, ‘CHP, Bölek’in tedavi olmasına engel oldu’ diyor. Paralı trollerle haber yaptırıyor. CHP, DHKP-C’den ve Soylu’dan farklı olarak ölümü değil, yaşamı kutsar. Hadsiz Süleyman. Aklını başına al. DHKP-C ile senin aranda gencecik bir kadın öldü, diğeri de ölebilir. Bir konser sözü versek, yaşayacaktı. Arkadaşımız Bölek’i ölümden döndürmek için ikna etmeye çalıştı. Hadsiz Süleyman haddini bilecek” dedi.

Özel’e tepki gösteren AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Grup Yorum’un konserlerinin kayıtlarını izlediğini, o konserlerde terör örgütü propagandası yapıldığını, hatta savcı Selim Kiraz’ın katillerinin kutsandığını” söyledi.

Bu arada HDP sıralarından Zengin’e, “Sizin öldürme sorununuz var” şeklinde laf atıldı.

Zengin’e yanıt vermek için söz alan Özel ise “Biz, ölüm orucunu bırakması için ricada bulunduk. Bakan, CHP’ye duyduğu kin ve husumeti, böyle hassas bir konuyu istismar ederek, itibar suikastlığı yapmaktadır” dedi.