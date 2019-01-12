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Maskeli hırsızlar, 100 saatlik kamera görüntüleri incelenerek yakalandı

Mehmet BULDU/BURSA,(DHA)-BURSA'nın Yenişehir ilçesinde maske takıp bir market ile bir akaryakıt istasyonundaki araç yıkama bölümünü soyan 2 şüpheli, jandarma tarafından 100 saatlik kamera görüntüleri incelenip, kimlikleri belirlenerek, yakalandı

12 Ocak 2019 14:56

Mehmet BULDU/BURSA,(DHA)-BURSA\'nın Yenişehir ilçesinde maske takıp bir market ile bir akaryakıt istasyonundaki araç yıkama bölümünü soyan 2 şüpheli, jandarma tarafından 100 saatlik kamera görüntüleri incelenip, kimlikleri belirlenerek, yakalandı. 
Bursa\'nın Yenişehir ilçesi İznik Yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen yüzleri maskeli 2 şüpheli, marketin kapısını kırarak içeriye girdi. 110 paket sigara ve kasada bulunan bir miktar parayı çalan hırsızlar kaçtı. Aynı gün bir akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümündeki para dolu kasayı çalmaya çalışan 2 kişi, görevliler tarafından fark edildi. Ancak ikili kaçtı.
İki olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri yaklaşık 100 saatlik güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek şüphelilerin H.C.A. ve İ.H. olduğunu belirledi. Şüpheliler, Bursa\'nın merkez Osmangazi ilçesindeki adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.  

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