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Dünya
Deutsche Welle

Maskeli grup Cannes'da panik yarattı

Dünyaca ünlü yıldızların katıldığı Cannes Film Festivali’nde terör saldırısını andıran bir film çekimi panik yarattı.

15 Mayıs 2016 20:09


Askeri üniforma giymiş yüzü maskeli grup, Cannes'daki bir lüks otelin ziyaretçileri arasında kısa süreli paniğe yol açtı. 13 Mayıs Cuma günü meydana gelen olayın terör saldırısı değil Fransız internet şirketi Oraxy'nin reklam filmi çekimi olduğu kısa süre sonra anlaşıldı. Görgü tanıkları IŞİD üyelerine benzeyen kişilerin şişme botla denizden Antibes'teki ünlü Hôtel du Cap-Eden-Roc’a yaklaşarak iskeleye yanaşmaya çalıştığını belirtti. Grubun taşıdığı siyah bayrağın da IŞİD’in bayrağına benzediği belirtiliyor.

Amerikalı yayıncı J.R. Saget olay sırasında Vanity Fair Genel Yayın Yönetmeni Graydon Carter ile birlikte otelin terasında oturduğunu söyledi. Hollywood Reporter'a konuşan Saget, grubun gelişiyle birlikte misafirlerin şoke olduğunu belirtti. Saget “Birisi çığlık attı ve insanlar yerinden zıplayarak havuza doğru koşmaya başladı. Oldukça dehşet uyandırıcıydı” diye konuştu.

Şirkete ceza gelebilir

Çekimleri organize eden Fransız internet şirketi Oraxy'nin sözcüsü, Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada aksiyonun bir terör saldırısı gibi görünmemesi gerektiğini belirtti. Sözcü “Eğer insanları korkuttularsa, bundan dolayı çok üzgünler” diye konuştu.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan polis sözcüsü, grubun olay öncesinde denizdeki bir güvenlik engelini geçmeye çalıştığını ardından otele yanaşmaya çalıştığını söyledi. Sözcü, jandarmanın şişme bota el koyduğunu kaydetti. İzin alınmadan yapılan çekimlerin sorumlulara pahalıya patlayabileceği belirtiliyor. Deniz hukukunu ihlal etmenin yanı sıra “psikolojik travma” yarattıkları gerekçesiyle de sorumluların ceza alabileceği kaydediliyor. Soruşturma makamları botun sahibini ve kimlere kiralandığını tespit etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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