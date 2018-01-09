Maskeli 4 kişi işyerini böyle soydu

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER\'de yılbaşı gecesi bir işyerine giren hırsızlar içeride bulunan çelik kasayı levye ve tornavidalarla açarak 20 bin lira nakit ile 20 bin lira değerindeki müşteri çeklerini çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bahçelievler\'de bir nakış atölyesindeki hırsızlık yeni yılın ilk gününde meydana geldi. Atölyenin sahibi Yıldıray Kılıç, sabah geldiğinde çelik kapısı kanırtılarak açıldıktan sonra atölyeye girildiğini ve ofis bölümünde bulunan çelik kasanın açılarak içerisindeki 20 bin lira ve 20 bin lira değerindeki çeklerin çalındığını fark etti. Kılıç\'ın bildirmesi üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, saat 02.00\'de gerçekleştiği anlaşılan hırsızlık anının işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Görüntülerde, maskeli iki kişinin atölyenin girişine geldikleri, ellerindeki fenerle giriş kapısını kontrol ettikten sonra geri döndükleri görülüyor. Bir süre sonra hırsızlar tekrar geliyor. 4 kişi olan hırsızlar girişteki kameranın yönünü tavana doğru çeviriyor.

Daha sonra çelik kapıyı açarak içeri giren maskeli 4 kişi ofise yöneliyor. Burada bir süre arama yapan zanlılar çelik kasayı fark ediyor. Kasayı yerinden çıkartan zanlılar levye ve tornavidalarla açmaya çalışıyor. Uzun süren çalışmaların ardından kasayı açmayı başaran zanlılar paraları alıp kaçıyor.

\"KASAYI BULUP PATLATIYORLAR\"

Atölyenin sahibi Yıldıray Kılıç \" Yılbaşı gecesi önce iki kişi geliyor denetim yapıyor, daha sonra iki kişi daha geliyor. Dört hırsız koridordaki kamerayı çevirip kapıyı kırarak içeri giriyorlar. Kasayı bulup patlatıyorlar, 20 bine yakın nakit para ve 20 bin liralık çeki alıp çıkıyorlar\" dedi.

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