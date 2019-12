Maskeler soğuk algınlığı ve gripten koruyor

Avustralyalı bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, koruyucu yüz maskesi takmak soğuk algınlığı ve grip gibi viral hastalıklara yakalanma riskini yüzde 80 azaltıyor.



Özellikle aileden birinin hastalık kapması durumunda, evdeki diğer fertlerin bu yolla etkili bir biçimde korunacağı belirtiliyor.



2006 ve 2007 kışı boyunca onlarca aile üzerinde yapılan inceleme sırasında, New South Wales Üniversitesi'nden uzmanlar üç farklı grup oluşturdu. Aileden birinin hastalanması durumunda, ilk iki grup ameliyatlarda giyilen türdeki maskelerden ve havadan geçen mikroplara karşı koruyan yüz maskesi takacak ve sonuncusu da her hangi bir maske kullanmayacaktı. The Medguru'daki bilgilere göre, yapılan bu çalışma evdeki hastalarla ilgilenirken veya bir arada yaşarken maske takanların grip ve benzeri hastalıklara karşı dört kat daha fazla korunduğunu ortaya çıkardı.



Çalışmayı yürüten Prof. Raina MacIntyre, her yıl tüm aileyi birden etkileyen yaygın soğuk algınlığı hastalıklarına karşı etkili bir tedavi bulunmadığını, ama maskelerin basit ve etkili bir koruma sağlayacağını belirtti. "Sürekli ve düzenli bir şekilde kullanılması halinde maskeler ciddi bir koruma sağlıyor," diye sözlerine ekledi.