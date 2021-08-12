"Maskeler Koronavirüs'e karşı işe yaramıyor" diyen ABD'li senatörün YouTube hesabı askıya alındı

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YouTube, “Maskeler Covid-19’a karşı etkisiz” diyen ABD’li Cumhuriyetçi senatör Rand Paul’un hesabını askıya aldı.

YouTube’dan yapılan açıklamada Senatör Paul’un platformun Covid-19 tıbbi yanlış bilgi politikalarına bağlı olarak, maskelerin Covid-19’a karşı etkisiz olduğunu iddia etmesi gerekçesiyle hesabının yedi gün askıya alındığı belirtildi.

Yedi gün yasağa Twitter’dan yanıt veren Paul “Bu bir onur nişanı” dedi.

Paul geçen ay da ABD’nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Anthony Fauci’yle tartışmış, bir noktada Fauci “Senatör Paul, ne hakkıda konuştuğunuzu bilmiyorsunuz” demişti.