Maske zorunluluğuna karşı kararlarıyla gündeme gelen Texas valisi, Koronavirüs'e yakalandı

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ABD'de maske zorunluluğuna karşı verdiği mücadeleyle sıkça gündeme gelen ve bu doğrultuda maskesiz kalabalıklarla görüşen Texas Valisi Greg Abbott, Koronavirüs'e yakalandı.

Greg Abbott'un ofisinden yapılan açıklamada Cumhuriyetçi Vali'nin iki doz aşısını da olduğu ve semptom göstermediği belirtildi. Abbott'un monoklonal antikor tedavisi gördüğü ve konutunda izole olduğu açıklandı.

Valilik sözcüsü, işleyişin bozulmaması için Abbott'un yekililerle sürekli temas halinde olduğunu ifade etti.

Texas son haftalarda bir kez daha ABD'de Koronavirüs salgınının merkez noktalarından biri haline geldi. Eyalet genelinde sadece 314 acil durum yatağı kaldı.

Abbott, eyaletteki belediye başkanlarının şehirlerde, bölgelerde ve okullarda maske kullanımını ve Covid-19 aşısı yaptırmayı zorunlu kılmasını önlemişti.