Maske üreten 24 firmaya fahiş fiyat ve stokçuluk cezası

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine cevap veren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, maske üretip satan 40 firmanın incelendiğini bunlardan 24'üne “Fahiş fiyatla satış ve stokçuluk'' nedeniyle ceza verildiğini açıkladı.

Pekcan yanıtında, üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek ve para cezası kararı almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu kurulduğunu belirtti. Bakan, bu kurul tarafından 40 maske satıcısı firmanın incelemeye alındığını ve bu firmalardan fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 24'üne para cezası uygulandığını da bildirdi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise yaptığı açıklamada, “Önce ücretsiz sonra ücretli maskeye geçildi. Bazı maskeler de sağlığa uygun değildi. Bakan, fahiş fiyatla satış yapana ceza kesildiğini ifade ediyor. Canı ile uğraşan yurttaş ve fırsatçılık ile haksız vicdansız bir kazanç” dedi.