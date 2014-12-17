T24 LogoT24 Logo
Politika

'Maske takmış alimlerin foyaları ortaya çıkıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Öyle alim maskesi takmış olanlar vardır ki daha hayattayken, kendilerinin de kendilerine bel bağlayanların da foyası meydana çıkar' dedi

17 Aralık 2014 23:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana'nın 741. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Şeb-i Arus törenlerine katıldı. 

Erdoğan burada yaptığı konuşmada,  "Mevlana uyarısında ne kadar da haklıdır: öyle alimler vardır ki vefatlarının ardından asırlar da geçse kendileri ve eserleri unutulmaz. Öyle de alim maskesi takmış olanlar vardır ki daha hayattayken, kendilerinin de kendilerine bel bağlayanların da foyası meydana çıkar. O maske takanlar rezil olurken, Mevlana'nın uyarısına kulak asmayıp, onların peşine düşenler de hayal kırıklığı yaşarlar. O maskeli alimlerden medet umanlar, onları ikballeri için, rantları için, fitne projeleri için kiralayanlar da aynı şekilde hayal kırıklığı yaşarlar" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER

tayyip erdoğanmaskeli alimcumhurbaşkanışebi aruz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24