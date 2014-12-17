'Maske takmış alimlerin foyaları ortaya çıkıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana'nın 741. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Şeb-i Arus törenlerine katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Mevlana uyarısında ne kadar da haklıdır: öyle alimler vardır ki vefatlarının ardından asırlar da geçse kendileri ve eserleri unutulmaz. Öyle de alim maskesi takmış olanlar vardır ki daha hayattayken, kendilerinin de kendilerine bel bağlayanların da foyası meydana çıkar. O maske takanlar rezil olurken, Mevlana'nın uyarısına kulak asmayıp, onların peşine düşenler de hayal kırıklığı yaşarlar. O maskeli alimlerden medet umanlar, onları ikballeri için, rantları için, fitne projeleri için kiralayanlar da aynı şekilde hayal kırıklığı yaşarlar" ifadelerini kullandı.

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