Maske takmayı reddeden vücut geliştirme şampiyonu Koronavirüs'ten öldü

Koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Çin’in Vuhan şehrinde yaşayan ve vücut geliştirme sporuyla ilgilenen 72 yaşındaki Qiu Jun, “Ne olacaksa olacak” diyerek maske takmayı reddetti. Virüs kapan şampiyon 6 Şubat'ta hayatını kaybetti.

2003 yılında emekli olduktan sonra 56 yaşında vücut geliştirme sporuyla ilgilenen Qiu Jun, birçok dalda ‘vücut geliştirme şampiyonu’ ödülüne layık görüldü.

Genellikle Vuhan’da Zhongshan Park’ta antrenman yapan Jun, virüsün ortaya çıktığı ve salgının yayılmaya başladığı dönemde kendisini ziyaret eden ailesi tarafından maske takması ve gerek olmadıkça dışarıya çıkmaması yönünde ikaz edildi. Ancak, Qiu Jun ailesinin ikazlarına “Ne olacaksa olacak. Kimse maske takmazken benim maske takmam nasıl görünür?” diyerek karşı çıktı ve maske takmadı. Ancak Qiu Jun'un bir süre sonra ateşi çıktı ve götürüldü hastanede yapılan test sonucu virüs tespit edildi. Bir süre müşahede altında kalan Jun, daha sonra 6 Şubat’ta virüs nedeniyle hayatını kaybetti.











