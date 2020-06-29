Maske takmak istemeyen müşteriye hizmet etmedi; 80 bin dolar sanal bahşiş kazandı

ABD'nin San Diego kentinde çalışan bir barista çalıştığı yere maskesiz gelen bir müşteriye maske takmadığı sürece hizmet vermedi. Maskesiz gelen kadın ise baristanın fotoğrafını çekerken sosyal medyada tepki gösterdi. Ancak sosyal medyanın desteği kurallara uyarak maske takılmasını zorunlu kılan baristaya oldu. 24 yaşındaki barista internet ortamında destek gördü ve 80 bin dolarlık sanal bağış topladı.

CNN'de yer alan habere göre, San Diego'da Starbucks'ta çalışan Lenin Gutierrez, mağazaya gelen bir müşteriden maske takmasını istedi. Ancak maskesiz gelen kadın kuralı reddederek Gutierrrez'e bağırmaya başladı. Maskesiz müşteri Amber Lynn Gilles, barista Gutierrez'in fotoğtafını çekip sosyal medyada paylaştı ve şunları yazdı: "Maske takmadığım için bana servis yapmayı reddeden Starbucks'tan Lenin'le tanışın. Gelecek zaman polisleri bekleyeceğim ve tıbbi sonuç belgesi götüreceğim"