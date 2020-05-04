Maske satışı yasağında geri adım; süreç nasıl ilerledi?

T24 Haber Merkezi

Koronavirüs salgınının yayılmasıyla Türkiye'de ücretsiz dağıtılacağı duyurulan ve satışı yasaklanan maskelere ilişkin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maske satışına izin vermeyi planlıyoruz. Türlerine göre üst fiyat belirleyerek halkımızı mağdur edecek girişimlerin önünü keseceğiz" dedi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de de yayılmaya başlamasıyla 'maskelerin vatandaşa ulaştırılması' sorunu sık sık gündeme gelirken, hükûmet bugüne kadarki süreçte konuyla alakalı birden fazla yöntem uyguladı.

Salgının yayılmaya başladığı ve maske takma zorunluluğunun geldiği ilk günlerde muhalefet cephesinden ve vatandaşlardan maskenin fahiş fiyatlara satıldığı gerekçesiyle tepkiler yükselmiş, ilk olarak PTT üzerinden ücretsiz maske dağıtılacağı duyurulmuştu.

Konuyla ilgili süreç şöyle ilerledi:

5 Nisan: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ePttAVM.com üzerinden kargo ile ücretsiz maske dağıtılacağını duyururken, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Sağlık ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır. ePttAVM.com üzerinden formu dolduran her vatandaşımızın evine haftada 5 adet maske teslim edilecektir" dedi.

6 Nisan: PTT'den yaşanan yoğunluk nedeniyle “Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz” duyurusu yapıldı.

6 Nisan: Cumhurbaşkanı Erdoğan, para ile maske satışının kesinlikle yasak olduğunu belirterek, "Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamamız var. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız" dedi.

Maskelerin e-devlet üzerinden başvuruyla alınması kararının ardından binlerce vatandaş başvuru yaptığını ancak kendilerine şifre gitmediğini söyleyerek maske temin edemedikleri konusunda tepki göstermişti.

14 Nisan: İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dahil olmak üzere birçok belediye vatandaşlara ücretsiz maske dağıtırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Maske dağıtımı yapmayın, bunu bir merkezden dağıtıyoruz" açıklamalarına tepki gösterdi. İmamoğlu hükümete çağrı yaparak, "Gönderin, nüfusuna göre belediyeler bu işte seferberlik yapsın, maskeleri dağıtsın. Daha bunun gibi birçok konuda belediyeler sizlerin, yani devletimizin, hükümetin en sıcak elidir” ifadelerini kullandı. Ancak maske dağıtımı CHP'li belediyelerin çağrılara rağmen belediyeler üzerinden yapılmadı.

14 Nisan: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, binlerce vatandaşın, maske başvurusu yaptığı halde şifre edinemedikleri konusunda tepki göstermesinin ardından "16 Nisan'a kadar 39 milyon kişiye şifre gitmiş olacak" açıklamasını yaptı.

17 Nisan: Sağlık Bakanı Koca, yine mesaj ulaşmayan vatandaşlar olmasının ardından açıklama yaparak "Mesaj gelmeyen kişiler eczaneye müracaat ettiğinde yeniden bir kod verilme durumunu sağladık" dedi.

29 Nisan: Sağlık Bakanı Koca, "Kendilerine kod gitmemiş vatandaşlarımızın eczaneye giderek sormaları gerekmiyor. Kendilerine kod geldiğinde eczaneye gitmelerini önemsiyoruz. Bu anlamda sorun olmadığını söylemek istiyorum. Maskeyle ilgili, şu an satışla ilgili değil, daha çok ücretsiz olması düşünülüyor" dedi.

3 Mayıs: Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs vakalarını takip için kullanıma soktuğu Hayat Eve Sığar uygulamasında "Maske talep et" butonuna tıklayarak vatandaşların istihkakı olan maskeyi talep edebileceği duyuruldu.

3 Mayıs: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, maske satışına ilişkin, "Şu anda maskenin ücretle, parayla satılması gündemimizde yok. Ücretsiz olarak bütün vatandaşlarımıza maskeler dağıtılmaya devam ediyor, bundan sonra da devam edecek. Bu konuda devletimiz bütün tedbirleri aldı. Üretim noktasında maske sıkıntımız yok" dedi.

4 Mayıs: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir satışına izin verilmeyen maskelerle ilgili düzenlemeye gidildiğini belirterek, "Cerrahi maske, bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Maske türlerine göre üst fiyat belirleyerek halkımızı mağdur edecek girişimlerin önünü keseceğiz" ifadelerini kullandı.

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