Maske ihracatı ön izne bağlandı

T24 Haber Merkezi

Tıbbi ve cerrahi maske ihracatı, Resmi Gazete'de yayınlanan kararla ön izne bağlandı.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve üç binden fazla insanın hayatına mal olan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'de bir anda satışları ve fiyatı artan tıbbi ve cerrahi maskenin ihracatı ön izne bağlandı.

Resmi Gazete'nin 31058 sayısında, tıbbi maskeyle birlikte ihracatı ön izne bağlanan ürünler, toz filtreli maskeler, koruyucu iş elbisesi, kimsayallara karşı kullanılan koruyucu gözlükler ve önlükleri ile tıbbi steril eldivenler oldu.



Karar, Resmi Gazete'nin 4 Mart Çarşamba günkü sayısında yayımlandı.

Çin'den alıyoruz, yurt dışına satıyoruz

Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Koronavirüs'e karşı önlem amacıyla maske kullanılıyor.



Maske talebinin artması ve üretimde ihtiyacın karşılanmaması üzerine Çin’den, daha önce Türkiye’ye pazarlanan maskeler satın alınmaya başlanmıştı. Denizli’deki firma tarafından Çin’den ithal edilen maskeler, bu ülkeye satılıyordu.