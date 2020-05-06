Maske detayları netleşmeye başladı: Üst limit 1 TL olacak; market ve eczanelerde satılacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, maske satışının başlayacağını açıklamasının ardından uygulamanın detaylarıyla ilgili bir genelge hazırlandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, cerrahi maske fiyatında üst limit 1 TL olarak belirlenirken, marketlerde de maske satışı yapılmasının önü açılacak.

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Ticaret Bakanlığı ile medikal sektörün temsilcileri, yeni düzenlemeyle ilgili bir araya gelirken, genelgeyle market ve gross marketlerde de maske satılabilmesi için izin verileceği ifade edildi. Erdoğan’ın onayına sunulacak olan düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından eczane, market ve gross marketlerde satışa sunulacak cerrahi maske ücretinde üst limitin ise 1 TL olması bekleniyor. Farklı türdeki maskeler için de farklı üst limitler belirlenecek.

Öte yandan market ve eczane denetimleri Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılacağı öğrenildi. TOBB Medikal Meclis Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, "Satışların yarından itibaren (çarşamba) başlamasını bekliyoruz" dedi.