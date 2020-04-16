Eczaneler 'maske' yok diyor; vatandaş ise hem bulamamaktan hem de maskelerin ambalajsız dağıtımından şikayet ediyor

Bişar Arslan

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle maske satışının yasak olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurmasının ardından maske dağıtımı önce PTT, daha sonra ise TC kimlik numaraları ile eczaneler tarafından yapılmaya başlandı.

Ancak kimi eczaneler camına 'maske yok' duyurusu asıyor, kimi vatandaşlar da maske bulamamaktan ya da edindikleri maskelerin kalitesinden şikayet ediyor.

Sosyal medya kullanıcıları maske bulamadıklarını, Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek kodu beklediklerini belirten çok sayıda paylaşım yapıyor.

T24'e konuşan bir eczane çalışanı maskelerin ambalajsız şekilde poşetlere konularak dağıtıldığını ancak yoğunluğun fazla olduğunu ve bu durumun normal olduğunu söyledi.

"Maskeler eczacı eliyle büyük bir koliden alıp poşete konularak veriliyor"

Bir sosyal medya kullanıcısı ise maskelerin bu şekilde dağıtılmasına tepki göstererek, "Bugün anneme maske alabilirsiniz mesajı geldi, almak için eczaneye gitti. Maskeler ne paketli, ne hijyenik. Eczacı eliyle büyük bir koliden alıp poşete konularak eline tutuşturup verilmiş" dedi.

Paylaşıma cevap veren bir eczane çalışanı ise maskelerin kendilerine büyük bir kutuda geldiğini belirterek, "Eleştirmenizi bir eczane çalışanı olarak alkışlıyorum. Ama bu bizim suçumuz değil. Bize gelene kod karşılığı ile herkese vereceksiniz diye şart koyan bir bir yönetim var. Bizler de sosyal medyada paylaşalım, belki bu hatadan dönerler" diye yazdı.

"Maske satışı bir an önce eczanelerde serbest bırakılsın"

Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise "Gecikmeler, kalite sorunları, istihkak yetersizliği. Herkes isyanda. Maske satışı bir an önce eczanelerde serbest bırakılsın. Vakit kaybediyoruz" dedi ve eski sisteme geri dönülmesi gerektiğini savundu.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası: Kod yerine TC kimlik numarası yeterli olsun

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) bu sorunlara karşı ücretsiz maske temininde kod yerine TC kimlik numarasını önerdi. Sendikadan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ücretsiz maske temini için SMS ile kodlar gelmeye başladı, ancak sınırlı bir şekilde dağıtım yapıldığı için vatandaş maske bulamıyor ve hastalık bulaşma riski artıyor. Maske bulamayan vatandaş bazen aynı maskeyi defalarca kullanabiliyor. Çok riskli günler geçirdiğimiz bu dönemde elbette devletimiz maske dağıtımına devam etmeli ancak ihtiyaç halinde eczaneler de vatandaşa maske ulaştırabilmeli. Şu an eczacılar bile kendi kullanımları için maske satın alamıyor. Bu durumun sağlıklı bir hale gelmesi için T.C. kimlik numarası girerek vatandaşa maske verebilmelidir."

Kod gönderilen vatandaş sayısındaki muamma da devam ediyor

Kod gönderilen vatandaş sayısındaki muamma da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 32 milyon vatandaşa kod gönderildiğini belirtirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, 20 bin kişiye kodların gönderildiğini, perşembe gününe kadar 39 milyon kişiye gönderileceğini söyledi.

İmamoğlu: Belediyeler seferberlik yapsın, maskeleri dağıtsın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise maskelerin belediyeler aracılığıyla dağıtılmasını gerektiğini vurguladı. Dağıtım sorunundaki sürenin uzamamasına dikkati çeken İmamoğlu "Maskelerin nüfusları oranında büyükşehir ve ilçe belediyelerine tesliminin yapılması ve dağıtımın belediyeler eliyle yapılması halkın, hizmete erişimini hem hızlandıracak, hem de kolaylaştıracaktır" dedi.

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