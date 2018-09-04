MASFED / Erkoç: Bu yıl ikinci el araç satışları 8 milyonu aşar

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yılbaşından itibaren ikinci el araç piyasasında hareketlilik yaşandığını ve yılın tümünde el değiştiren araç sayısının 8 milyonu aşmasını beklediğini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017 yılında ikinci elde otomobil satışları önceki yıla göre yüzde 9.8 artışla 5.2 milyona, toplam araç devirleri ise yüzde 10.8 artışla 7.5 milyona ulaştı.

2018 yılının ilk yarısında ise 2 milyon 738 bin 931 bini otomobil olmak üzere toplamda 3 milyon 884 bin 696 aracın el değiştirdiğini söyleyen Erkoç, geçen yılın aynı dönemine göre toplam devirlerde yüzde 8.5, otomobilde yüzde 9.8 artış olduğunu belirtti.

Erkoç, ylın ikinci yarısında ikinci el piyasada ilk yarıdaki performansın devamı durumunda yılın tümünde otomobil satışlarının 6 milyona ulaşacağını, toplam araç devirlerinin ise 8 milyonu aşacağını söyledi ve ekledi:

\"İkinci el pazar son 5 yılda yüzde 58 oranında bir büyüme gösterdi. Sadece otomobil bazında bakarsak büyüme yüzde 65’i buluyor. Ayrıca Türkiye’deki faiz oranlarının yüksek olması, Dolar ve Euro’nun yükselmesi, ÖTV oranlarının yüksek olması sıfır araç fiyatlarına ciddi bir artış getirdi; bu da ikinci ele rağbeti artırdı.\"

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunun da sektörü hızlandıracağını söyleyen Erkoç, \"Kayıt dışılığın ortadan kalkmasıyla her sene Maliye Bakanlığı’nın kasasına 2-2,5 milyar para girecek, diğer bir taraftan tüketici korunacak. İnternetten, araba pazarlarından alınan araçların çoğunda tüketici mağdur oluyor. Vatandaşlara kilometresi düşürülmüş, pert kayıtlı arabalar satılıyor. Ama kayıtlı esnaftan, tüccardan alışveriş yapıldığında insanlar karşılarında muhatap bulabilecekler. Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan vatandaş noterde otomobil satış işlemini yapamayacak, sektöre bir standart gelecek\" diye ekledi. (Fotoğraflı)