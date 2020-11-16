Mascherano futbolu bıraktığını açıkladı

Bir dönem Barcelona'nın değişmez isimlerinden olan Arjantinli ön libero Javier Mascherano, 36 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Son olarak Arjantin ekibi Estudiantes'te forma giyen Mascherano, "Profesyonel futbolculuk hayatımı bugün itibariyle 36 yaşımda noktaladım. Kariyerimi Arjantin'de bitirme fırsatı veren Estudiantes'e teşekkür ederim" diye konuştu.

Mascherano futbolculuk kariyerinde River Plate, Corinthians, West Ham, Liverpool, Barcelona ve Hebei China Fortune ve Estudiantes formaları giydi.