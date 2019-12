Masasını seven daha az tuvalete gidiyor

ABD Başkanı Barack Obama’nın seçim ofisinde kullandığı ’Humanscale’ marka sandalyelerin Dünya Başkanı George Kordaris, "Çalışma masasından memnun olan personel, daha az tuvalete gidiyor, daha az sigara molası veriyor" dedi.



ABD Başkanı Barack Obama’nın seçim ofisinde kullandığı Humanscale marka sandalyelerin Dünya Başkanı George Kordaris performansın daha da önem kazandığı küresel kriz döneminde şirketlere iyi ofisin çalışanı bire bir etkilediğini hatırlattı. İyi ofisin çalışanın mutluluk endeksini yarım puan yükselttiğini dile getiren Kordaris Hürriyet’e verdiği röportajda, "Mutluluk artışı toplam çalışan sayısı ile çarpılınca gözle görünür bir performans sağlanıyor. Ayrıca çalışma masasından memnun olan çalışan, daha az tuvalete gidiyor, daha az sigara ve kahve molası veriyor. Bu da işverenin işine geliyor" dedi.



Performans artıyor



Dünyada 1 ile 10 arası puanlama ile ölçüm yapıldığında dünyada çalışanların mutluluk endeksinin ortalama 6.5 olduğunu dile getiren Kordaris şunları söyledi: "İyi bir çalışma ortamının bulunduğu ofiste ortalama yüzde 8’lik bir performans artışı sağlanıyor. Bu durumda işveren üretkenliği yüzde 8 artırmak veya çalışan sayısını yüzde 8 azaltmak arasında seçim yapabiliyor. Ofisteki değişiklik için yapılan harcamalar ise 3 ayda kendini geri ödüyor.



Fashion TV dönemi bitecek



Küresel krizin birçok kişiyi rüyada yakaladığını ifade eden Kordaris konuşmasına şöyle devam etti: "22 yaşında Lamborghini kullanan gençlerden daha yaşlı ayakkabılarım var. Ama dünya krizle birlikte değişecek. İnsanların bu kadar çılgınca para harcamayı bırakıp fonksiyon üzerine odaklanacağını düşünüyorum. Materyal hayata olan düşkünlük azalacak. Ki ben bir kapitalistim. Bir evim, bir arabam var. Ama bu parlak Fashion TV döneminin bitmesi, asla giyilmeyecek veya kullanılamayacak hiçbir şeyin trend olmaması gerekiyor. Kriz birçok kişiyi uyandıran soğuk duş oldu. Biz şu ana kadar etkilemedik. Ama bu verdiğimiz mesajdan kaynaklandı."



Sandalyeyle statü olmaz



Dünyada her şeyin değiştiğini, ancak insanların çalışma şeklinin her yerde aynı olduğunu dile getiren Kordatis konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hepsinin önünde bir bilgisayar, bir kasa, kahve ve ışık var. Bu küçük ortam içinde herkes aynı şekilde çalışmaya çalışıyor. Ama işe başladığımız 27 yıl öncesinden bu yana tüm dünyada çalışma şekli çok değişti. Ofise ilk PC aldığımız zamanı hazırlıyorum. Sadece 1 sekreterimizin PC’si vardı. Ayrıca patron ofisteki oturan, binadaki en zayıf adam olsa da, en büyük koltuğa otururdu. En heybetli çalışan ise düşük bir titre sahipse en küçük koltuk ile yetinmek zorunda kalırdı. Şirketler için statüye göre 12 boy farklı sandalyemiz vardı. Artık bunlar değişiyor."



Sevgili Obama Bush’un koltuğundan kalk artık



ABD Başkanı Barack Obama’nın Chicago’daki seçim çalışma ofisinde kullandığı Humanscale sandalyelerinin Dünya Başkanı George Kordaris çalışmalarını artık Oval Ofis’te eski Başkan George W. Bush’tan kalan sandalye üzerinde sürdüren Obama’ya bir mektup yazmaya hazırlanıyor. Başkanın Beyaz Saray’da statü göstergesi büyük bir koltukta oturduğunu, ancak fotoğraflarında Chicago’daki kadar rahat görünmediğini dile getiren Kordaris mektubunda, "Ona ’Sevgili Barack’ diye hitap edeceğini dile getirerek "Mektubumda teknolojiyle barışık, fit vücutlu Başkanın çok işi olduğunu ve yüksek performans göstermesi gerektiğini hatırlatacağım. Liderlerin krizi aşması için çok çalışması ve mutluluk endeksini yüksek tutması gerektiğini belirtip Chicago çalışma ofisinde kullandığı sandalyeye geri dönmesini isteyeceğim" dedi.



Obama’nın onların üretimi olan sandalyeyi kullandığını Başkanın Time dergisine verdiği bir röportaj sonucunda öğrendiğini belirten Kordaris şunları söyledi:, "Obama’nın resmini kızım gördü. Büyük koltukta mutsuz göründüğünü gösteren de kızımdı. Bana ’O teknoloji Başkanı. Fonksiyonel bir sandalyede oturmalı. Bu nedenle ona bir Liberty göndermelisin. Eminim buna sevinecektir" dedi. Ben de Başkan’a bir mektup yazmaya böyle karar verdim. Okuyup okumayacağını bilmiyorum. Ama onu seviyorum ve rahat olmasını istiyorum."



Türkiye’de sorunumuz geleneksel bariyer



İKİ yıldır distribütörü Vendo aracılığıyla faaliyet gösterdiği Türkiye’de en büyük sorunun geleneksel bariyerler olduğunu dile getiren George Kordaris, "Biz dünyanın her yerinde ergonominin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Bunu da başarıyoruz. Ama bazı geleneksel bariyerleri aşmak hiç de kolay değil. Yani aslında monitorün duruşu performansı gerçekten etkiliyor. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çok kolay bir süreç değil. Ama o süreçteyiz ve Türkiye bizim için büyük bir fırsat. Bu kriz bunları düşürmek, performans artış çalışmaları yapmak için iyi bir dönem olacak. Çünkü Türkiye gerçekten hızlı bir gelişme içinde olan bir ülke" diye konuştu.