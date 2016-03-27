T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Masallara silah soktular

ABD'de silah lobisinin en büyük destekçisi olan Ulusal Silah Derneği (NRA), bir yazar görevlendirip masalları yeniden yazdırdı. Çocuk masallarına silah eklenmesi tartışma yarattı.

27 Mart 2016 18:24


Ulusal Silah Derneği'nin (NRA) Hansel ve Gretel de dâhil Grimm Kardeşler'in klasiklerini, hikâyelerin içine silah sokarak yeniden yazdırması ABD'li silah karşıtlarını kızdırdı.

Örneğin Hansel Ve Gretel'in yeni versiyonunda, iki kardeşe “güvenle nasıl silah kullanılacağı”nın anlatılması, Silah Şiddetini Önleme Kampanyası Başkanı Dan Gross tarafından “iğrenç, ahlaki açıdan yoksun bir pazarlama kampanyası” olarak nitelendirildi.

Adapte edilen masallar, NRA Family'nin internet sitesinde yayınlandı. Kırmızı Başlıklı Kız masalının yeni versiyonu da ocak ayından yayınlanmıştı.

NRA, şimdi de Üç Küçük Domuz masalını yine silah ekleyerek yeniden yazdırmayı planlıyor.

Oh büyükanne, ne kadar büyük bir silahın var!

Kırmızı Başlıklı Kız masalında, Kırmızı Başlıklı Kız ve büyükannesi kendilerini kurttan silah yardımıyla koruyor.

Bir bölümde, hikâyede büyükannenin, kendisini yemeye gelen kurda nasıl karşı çıktığı anlatılıyor: “Kurt pençelerini açıp ileri atıldı ancak sonra birden durdu. Kocaman gözleri aşağı çevrildi ve büyükannenin kendisine bir silah doğrultmuş olduğunu gördü. Büyükanne ‘Bugün yemek olacağımı sanmıyorum ve sen bugün kimseyi yemeyeceksin' dedi.“

Hikâyeleri adapte eden çocuk kitapları yazarı Amelia Hamilton ise işini savundu. Hamilton, orijinal hikâyelerin çok şiddet dolu olduğunu ve çocukları güvenlik hakkında bilgilendirmenin onları bu tür durumlardan koruyacağını savundu.

Dan Gross, her yıl ABD'de 50 kadar çocuğun silahla vurulduğunu söyledi. ABD'de her yıl 30 bin kişi çoğu intihar olmak üzere silahla yaşamını yitiriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABDUlusal Silah DerneğiHanselGretelGrimm KardeşlerHansel GretelSilahKampanyası Başkanı Dan GrossNRA FamilyBaşlıklı KızKüçük DomuzKırmızı Başlıklı KızHikâyeleriAmelia HamiltonGrossWelle Türkçe AFPBS/BW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24