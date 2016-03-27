Masallara silah soktular



Ulusal Silah Derneği'nin (NRA) Hansel ve Gretel de dâhil Grimm Kardeşler'in klasiklerini, hikâyelerin içine silah sokarak yeniden yazdırması ABD'li silah karşıtlarını kızdırdı.

Örneğin Hansel Ve Gretel'in yeni versiyonunda, iki kardeşe “güvenle nasıl silah kullanılacağı”nın anlatılması, Silah Şiddetini Önleme Kampanyası Başkanı Dan Gross tarafından “iğrenç, ahlaki açıdan yoksun bir pazarlama kampanyası” olarak nitelendirildi.

Adapte edilen masallar, NRA Family'nin internet sitesinde yayınlandı. Kırmızı Başlıklı Kız masalının yeni versiyonu da ocak ayından yayınlanmıştı.

NRA, şimdi de Üç Küçük Domuz masalını yine silah ekleyerek yeniden yazdırmayı planlıyor.

Oh büyükanne, ne kadar büyük bir silahın var!

Kırmızı Başlıklı Kız masalında, Kırmızı Başlıklı Kız ve büyükannesi kendilerini kurttan silah yardımıyla koruyor.

Bir bölümde, hikâyede büyükannenin, kendisini yemeye gelen kurda nasıl karşı çıktığı anlatılıyor: “Kurt pençelerini açıp ileri atıldı ancak sonra birden durdu. Kocaman gözleri aşağı çevrildi ve büyükannenin kendisine bir silah doğrultmuş olduğunu gördü. Büyükanne ‘Bugün yemek olacağımı sanmıyorum ve sen bugün kimseyi yemeyeceksin' dedi.“

Hikâyeleri adapte eden çocuk kitapları yazarı Amelia Hamilton ise işini savundu. Hamilton, orijinal hikâyelerin çok şiddet dolu olduğunu ve çocukları güvenlik hakkında bilgilendirmenin onları bu tür durumlardan koruyacağını savundu.

Dan Gross, her yıl ABD'de 50 kadar çocuğun silahla vurulduğunu söyledi. ABD'de her yıl 30 bin kişi çoğu intihar olmak üzere silahla yaşamını yitiriyor.