Masaları devirdi, duvarları tekmeledi

T24- Erken geldiği dizi setinde ekibin hazır olmadığını gören Berrak Tüzünataç, masaları devirip duvarları tekmeledi.





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Elveda Rumeli dizisiyle oyunculuğa adım atan Berrak Tüzünataç, saatinde başlamayan çekimlere bir türlü alışamadı. Bu yüzden de hafta başında başrolünde oynadığı “Bu Kalp Seni Unutur mu” dizisinin setinde olay çıkardı.



Vatan gazetesinin haberine göre, o gün şunlar yaşandı: Kar yağışı nedeniyle kendisine çekimlerin erken başlayacağı söylenen Tüzünataç saat 13.00’de sette oldu. Ancak setin hazır olmadığını görünce “Ben 2 saat sonra gelirim” diyerek oradan ayrıldı. Geldiğinde ise her şeyin yine aynı olduğunu gördü.





Çekimlerin saat 17.00’de başlayacağını öğrenen genç oyuncu çılgına döndü. Masaları devirip bağırmaya başlayan duvarlara tekme atan Berrak Tüzünataç sinirlerine hakim olamayıp seti terk etti. Tüzünataç’ın daha önce de “Ejder Kapanı” filminin setine alkollü geldiği iddia edilmişti. Sevgilisi Nejat İşler’in de “ Kapalıçarşı”nın setine alkollü geldiği için dizinin kadrosundan çıkartıldığı öne sürülmüştü.