Masal gibi aşk

İnsanın kısmetine yazılmışsa “Aşk” hiç bekletmeden gelir. Tıpkı Ceyda Düvenci ve Engin Akgün’e geldiği gibi… Onların yolu yedi yıl önce kesişti. Damadı, Ceyda Düvenci’nin kuzeni Zeynep Demirören tanıştırmış. Engin Akgün, Ceyda’yı ilk gördüğünde “Ben Ceyda ile evleneceğim” demiş. Bunun için uzun bir süre beklese de sonunda muradına ermiş.



Yedi yıl önce tanışan çiftin iki ay önce verdikleri kararı, 13 Ağustos Çarşamba akşamı Esma Sultan Yalısı’nda evlilikle taçlandırdığı düğün törenleri, Hello dergisine kapak oldu. Düğünden fotoğraflara da yer veren Hello dergisi, 21 sayfada düğün töreninin nasıl gerçekleştiğini kare kare aktardı.





