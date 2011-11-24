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Politika

‘MASAK’ yan koltukta çıktı, Aygün köpürdü

TBMM İçişleri Komisyonunda CHP Ankara Milletvekili Aygün yanında oturan bürokratın MASAK'tan olduğunu öğrenince isyan etti...

24 Kasım 2011 02:00


T24- TBMM İçişleri Komisyonunda CHP Ankara Milletvekili Aygün yanında oturan bürokratın MASAK'tan olduğunu öğrenince "Ben burada oturmam" diye isyan etti...



Milliyet'in haberine göre, TBMM İçişleri Komisyonunda, “Terörizmin Finansmanının Önlemesi Hakkında Kanun Tasarısı” görüşüldü. CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün komisyonda, mağdur olarak da bulunduğunu belirterek, “Soruşturmada el konulan paralarımı kat kat fazla ipotek bedeli ödeyerek geri alabildim” diye yakındı.


Bunun ardından komisyona katılan bürokratlar kendilerini tanıttı. Sinan Aygün, yanında oturan bürokratın Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) geldiğini belirtmesini üzerine ayağa kalkarak, “Ben burada oturmam. Bunlar benim mallarıma el koydular. 3 aydır bu adamları arıyorum, bulamıyorum” diye bağırdı.

Bunun üzerine CHP’li Tanal, Aygün’e yerine oturmasını teklif etti. Bu gerginliği ardından tasarının tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.


CHP’li Aygün, bir gelir kontrolü tarafından hazırlanan rapora atıfta bulunarak, “Tek imzalı bu raporda, kasamda bulunan 2.5 milyon euro’yu neden bankaya yatırmadığım sorgulanıyor. Bunun üzerinden ’şüpheli bir durum’ olduğu belirtiliyor” ifadesinden sonra, MASAK’tan gelen bürokrattan kendisini mazur görmesini isteyerek, “Çok mağdurum. Yıllardır üzerime atılı bir iftirayı temizlemeye çalışıyorum” dedi.


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