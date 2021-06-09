MASAK'tan SBK Holding açıklaması

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in 9.videosunda dikkati çeken SBK Holding’in patronu Sezgin Baran Korkmaz'ın hakkında 1.5 ay içinde iki farklı rapor hazırlandığı iddiasına yanıt vererek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’ndan (MASAK), yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere MASAK'ın görev ve yetkileri arasında suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin olarak önlemler geliştirmek, analiz, araştırma ve inceleme yapmak bulunmaktadır.

Bu kapsamda iddia edildiği gibi 5 Kasım 2020 tarihli yazıyla herhangi bir rapor gönderilmemiştir. Anılan tarihteki yazıda aklama suçu incelemesinin denetim elemanları tarafından yapılmasının uygun olacağı ve bu doğrultuda Başkanlığımızca görevlendirme yapıldığı belirtilmiştir.

Aklama suçuna ilişkin bulgulara yer verilen ve denetim elemanları tarafından hazırlanan ara rapor 28 Aralık 2020 tarihinde ve nihai rapor da 20 Ocak 2021 tarihinde soruşturma makamlarına gönderilmiştir.

Dolayısıyla MASAK tarafından bir konuya yönelik iki farklı rapor düzenlenerek bunların birbiriyle zıt olduğuna yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.”

TIKLAYIN | MASAK, 1.5 ay içinde, Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu SBK Holding hakkında iki farklı rapor hazırlamış