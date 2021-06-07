MASAK, 1.5 ay içinde, Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu SBK Holding hakkında iki farklı rapor hazırlamış

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in 9.videosunda dikkati çeken SBK Holding’in patronu Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) 5 Kasım 2020'de savcılığa gönderdiği raporda suç işlendiğine dair bulgu olmadığının tespit edildiği, ancak 28 Aralık 2020 tarihinde savcılığa gönderdiği ikinci raporda ise suç unsuruna rastlandığının belirtildiğini belirterek, "1.5 ay içinde ne değiştiğini anlamış değiliz" dedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Sezgin Baran Korkmaz ve 8 sanık hakkında, “Kara para aklama” suçlamasıyla, dava açıldı. Hakkında, suç gelirlerini aklama iddiasıyla dava açılan Korkmaz'ın 5 yıla kadar hapsi istendi. Tutuklu sanığın kalmadığı dava ile ilgili olarak avukatlar, holdingin yapısı hakkında da mahkemeye bilgi verecek. Holding avukatları, SBK Holding'in ödenmiş sermayesinin 500 milyon TL olduğunu, o günkü kura göre sermayenin 174 milyon dolar ettiğini kaydetti. SBK Holding'in bugünkü piyasa değerinin iştirakleriyle 500 milyon dolar olduğunu kaydeden avukatlar, aklamaya konu olan MASAK raporundaki rakamın 49 milyon doları bulduğu belirtilerek, buna göre öncü suçun oluşmadığını savunuyor.

Korkmaz'ın 5 Aralık 2020'de yurt dışına THY ile çıktığını kaydeden avukatı, şunları söyledi:

“5 Kasım 2020'de MASAK'ın savcılığa gönderdiği raporda, suç işlendiğine dair bulgu olmadığı belirtildi. Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. MASAK'ın 28 Aralık 2020 tarihinde savcılığa gönderdiği ikinci raporda ise suç unsuruna rastlandığı belirtildi. 1.5 ay içinde ne değiştiğini anlamış değiliz. Holdingde 4 bin 700 kişi çalışıyor. Pandemi döneminde de vergiden düşülmeden 71 milyon liralık yardımda bulunuldu.”

"ABD tarafından, Sezgin Bey hakkında arama kararı da, mallarına el koyma kararı da yok"

Korkmaz'ın avukatı “ABD tarafından, Sezgin Bey hakkında arama kararı da, mallarına el koyma kararı da yok. Bu, birileri tarafından manipüle ediliyor. ABD'nin aradığı bir kişinin İsviçre'de iş yapması mümkün değildir. Medya üzerinden operasyon yapılıyor” dedi.

Korkmaz'ın, Peker'in “İçişleri Bakanı tarafından makamına çağrıldığı, 45 milyon dolarla ilgili konuşmalar yapıldığı” iddiasıyla ilgili olarak konuşmak istemediği öğrenildi.