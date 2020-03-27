MASAK'tan 2 bin 547 firmaya inceleme

Stokçuluk ve karaborsacılık ile mücadele kapsamındaki süreç tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "MASAK, 2 bin 547 firmanın hesaplarını incelendi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı." dedi

Koronavirüs nedeniyle bazı gıda maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeler gibi ürünlerde yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddialarına ilişkin şikayetler incelendi.

Bakan Albayrak, MASAK'ın bu kapsamda 2547 hesabı incelerken 204 milyon TL'lik yurt içi, 370 milyon TL'lik yurt dışı satış işlemi tespit edildiğini açıklarken 327 kişinin işlem hacminin çok yüksek olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada e-ticaret firmaları üzerinden haksız satış yaşan kişi ve firmalarla ilgili tespitlerin yapıldığı, fahiş fiyatlı satışların tek tek raporlanarak Ankara ve İstanbul Başsavcılıklarına iletildiği belirtildi.

MASAK'tan yapılan açıklamada ise "Başkanlığımızca 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231/c maddesi uyarınca koronavirüs hastalığı gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlar ile ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden firmalar hakkında re’sen inceleme başlatılmıştır. Bu itibarla, ülkemizin ekonomik güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla mücadele edilecektir." ifadeleri kullanıldı.