MASAK, kripto varlık rehberi yayımladı

MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) kripto varlık rehberi yayımladı. Buna göre platformlar müşterileriyle ilgili bilgi vermekle yükümlü olacak. Yükümlülüğünü yerine getirmeyene 4 milyon TL'ye kadar para cezası verilecek. Şüpheli işlemler en geç 10 iş günü içinde MASAK'a bildirilecek.

Rehber, kara paranın takibi konusunda yükümlü kuruluşlar arasına dahil edilen kripto para platformlarının uyacağı kuralları içeriyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle, "kripto varlık hizmet sağlayıcıları", suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirlerden yükümlü tutulmuştu.

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Böylece kripto para platformları, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi açısından bankalar, sigorta şirketleri, varlık yönetim şirketleri, milli piyango idaresi, spor kulüpleri ve noterler ile aynı yükümlülükler altına girmişti.

MASAK, tarafından hazırlanan rehberde, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarının hangi durumlarda oluştuğu ve bunların önlenmesi için üstlenilen yükümlülüklerin neler olduğu ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.