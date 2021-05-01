Kripto para düzenlemesi: Platformlar terörün finansmanının önlenmesinden sorumlu olacak; belli bir tutar üzerindeki işlemlerde kimlik tespiti yapılacak

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmelikte değişikliği ile kripto para piyasasına yönelik bir düzenleme daha yapıldı. Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, belli bir tutarın üstündeki her işlem sırasında ayrıntılı kimlik tespiti yapacak.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlüler, yükümlülükler, yükümlülüklere uyumun denetimi, gümrük idaresine açıklama yapılması ve diğer tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Karara göre kanunun uygulanmasında yükümlü kuruluşlar arasına kripto hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri eklendi.

Öte yandan aynı kararla, faizsiz konut sisteminde faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketleri de bu önlemlerin yükümlüsü oldu.

Belli bir tutarın üstündeki her işlem sırasında ayrıntılı kimlik tespiti yapılacak

Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, belli bir tutarın üstündeki her işlem sırasında ayrıntılı kimlik tespiti yapacak. Olağan dışı büyüklükteki işlemlerle makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlere ozel dikkat gösterecek. Teknolojik risklere karşı tedbir alacak.

Tutar gözetmeksizin şüpheli işlemler Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirilecek

Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, tutar gözetmeksizin şüpheli işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirecek. Kamu kurumlarının istediği tüm belgeleri vermek zorunda olacak.

MASAK denetimi kapsamına girdiler

Bu şirketler, yükümlülükleri çerçevesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) denetimi kapsamına da girdi.