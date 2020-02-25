MASAK Başkanı: Yasa dışı bahis ve kumar oynayanların evlerine haciz gelebilir

MASAK Başkanı Hayrettin Kurt "Yasa dışı bahis ve kumar oynayanlarla ilgili yapılan tespitler mülki idare amirliklerine gönderiliyor ve onlar da 10 bin lira ile 43 bin lira arasındaki cezaları tebliğ ediyor. Oynayanların evlerine haciz gelebilir" dedi.

TBMM'ye sunulan yasa teklifiyle illegal bahis ve şans oyunlarının katalog suçlar kapsamına alınacağını belirten Kurt, ayrıca, yurt içi ve yurt dışındaki illegal bahis sitelerini engelleme kararının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından resen yerine getirileceğini söyledi.

Kurt, yasa dışı bahis sitelerinin genelde yurt dışından yayın yaptığına dikkati çekerek, bu kapsamda yurt dışındaki suç örgütlerine ve bunların kaynağına yönelik de faaliyetleri bulunduğunu anlattı.