MASAK Başkanı İbrahim Polat görevden alındı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı İbrahim Hakkı Polat görevden alındı. İbrahim Hakkı Polat, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığı’na üye olarak atandı.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla görevden alınan Polat, 2014 yılında MASAK Başkanlığı’na getirilmişti. Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Genç Osman Yaraşlı ise Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığı’na getirildi. Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, kısa süre önce Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanı Seyit Ahmet Baş ise Maliye Bakanlığı müsteşarlığına getirilmesi nedeniyle bu pozisyon boş duruyordu.

İhbarcıya 6 milyon TL

Maliye Bakanlığı, vergi muhbirlerini ihya etmeye devam ediyor. Buna göre geçen yıl vergi kaçakçılarını ihbar eden 338 kişiye 6 milyon 45 bin 626 liralık ihbar ikramiyesi ödendi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2014’te ödenen ikramiye 6 milyon 202 bin lira olmuştu.