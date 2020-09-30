MASAK'a son beş yılda 889 bin kara para aklama ihbarı yapıldı

Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) Faaliyet Raporu, mali suçlardaki artışı gözler önüne serdi. Para aklama ve finansman suçunun araştırılması ve incelenmesi ile görevlendirilen MASAK’a son beş yılda 1 milyon 595 bin 614 kişi hakkında 889 bin 852 ihbarda bulunuldu.



Rapora göre, MASAK’a geçen yıl 226 bin 222 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 203 bin 786’sı şüpheli işlem bildirimi, 22 bin 128’i kolluk kuvvetlerinin araştırma talebi, 218’i kurumsal ihbarlar ve 90’ı da bireysel ihbarlar oldu. Geçen yıl hakkında bildirimde bulunulan kişi sayısı ise 346 bin 599 oldu. MASAK raporuna göre, kara para aklama ihbarlarında büyük artış yaşandı. 2015’te bu konu hakkındaki bildirim sayısı 533, 2016’da 375, 2017’de 409 ve 2018’de 877 oldu. Geçen yıl, bir önceki yıla oranla yüzde 80 artarak kara para bildirimleri bin 578’e yükseldi. Kara para akladığı iddia edilen kişi sayısı ise 3 bin 112 oldu. Bu isimler hakkındaki ayrıntılara raporda yer verilmedi.

En çok şikâyet edilenler bankalar

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre MASAK’a en çok şikâyet edilen kurumlar, bankalar oldu. Bankalar hakkında 174 bin başvuru yapıldı. Faktoring şirketleri ikinci, elektronik para kuruluşları üçüncü sırada yer aldı. Kargo, sigorta ve yatırım ortaklıkları da, en çok şikâyet edilen kuruluşlar arasında yer aldı. İşlendiği iddia edilen suçlara göre ise terör veya terörizmin finansmanı ilk sırada yer aldı. Ardından bahis oynatma, dolandırıcılık, ticarete ilişkin suçlar, şüpheli hareketler, vergi kaçırma ve insan ticareti suçları geldi.

93 kişinin varlığı donduruldu

MASAK’ın raporunda dikkati çekici bir diğer bilgi, “mal varlığını dondurma kararları” oldu. Beş yılda 93 mal varlığını dondurma kararı alındı. Bu süreçte 53 de “mal varlığı dondurulması kararının kaldırılması”na hükmedildi.

Milyarlarca liralık şüpheli işlem

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın aldığı kararla şüpheli işlemlerin yedi gün süreyle askıya alınması ve bu yolla mal varlığının kısa süreli dondurulması işleminin bilançosuna da raporda yer verildi. Buna göre, geçen yıl “şüpheli olduğu için” 1.1 milyar TL, 170 milyon dolar, 44 milyon Euro tutarında 46 bin işlem gerçekleştirilmedi.