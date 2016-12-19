Masaja diye gittiler, dayak yiyip gasp edildiler!

Ankara’da A.C., sosyal medyada gördüğü ve masaj yaptırmak için gittiği yerde dövülerek gasp edildi. Şebekenin yaşı küçük kız çocuklarını suça sürüklediğini tespit eden polis yetkilileri, “Son 1 haftada 15 olay intikal etti. İnternette yazıştığınız insanlara güvenmeyin” uyarısını yaptı.

Habertürk'ten Elif Çülük'ün haberine göre, cinsel ilişki beklentisiyle masaj salonu görünümlü evlere giden vatandaşlar, gasp şoku yaşadı. Mağduriyetlerin artması üzerine harekete geçen Ankara Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu masaj salonlarına operasyon düzenledi. Polis, aramalarda silah, mühimmat ve pompalı tüfekler ele geçirdi. Vatandaşları gasp eden 5 çete üyesi tutuklandı. Şebekenin mağdur ettiği vatandaşlardan A.C., polise verdiği ifadede, salonun ismini, fotoğraflarını ve telefon numarasını sosyal medyada gördüğünü söyledi.

"6 iri yapılı adam geldi"

A.C., yaşadıklarını şöyle anlattı: “Numarayı aradım, Beyza isimli bir kadın, yeri tarif etti. Adrese gittim, kapıyı yine o açtı ve beni bir odaya götürdü. Bir müddet masaj yaptıktan sonra çıktı. Sonra içeri 6 iri yapılı adam girdi. Beni dövüp arabamın anahtarlarını ve cüzdanımı aldılar.” Hastaneye kaldırılan A.C.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, salonlara giden müşterileri gasp eden şebekenin yaşı küçük kız çocuklarını suça sürüklediğini tespit etti. Çankaya bölgesinde meydana gelen son olayda gözaltına alınan kız çocuklarından A.Ç., S.F.Y. ve D.D., ifadelerinde işyeri sahipleri tarafından zorla çalıştırıldıklarını belirtti. A.Ç.’nin ise “Ailem bana bakmak istemedi, mecbur kaldığım için bu işi yapıyorum” dediği öğrenildi. Emniyet yetkilileri, “Hemen her gün şikâyet geliyor. Son 1 haftada polise 15 olay intikal etmiş. Bazı mağdurlar utandıkları için şikâyet etmiyor. Vatandaşlarımız bu şebekelere karşı dikkatli olmalı. İnternetten yazıştıkları insanlara güvenmesinler, bu tarz olaylar yaşadıklarında mutlaka bize başvursunlar” uyarısını yaptı.