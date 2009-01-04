Masada mucize yaratan ekip

Türkiye Dr. Erdem Güven’i Samsun’da penisi kesilen Sinan Günaydın ve “go-kart” yaparken saç derisi kopan İrem Güneş’i hayata döndüren kişi olarak tanıdı. Dr. Güven ve ekibi insanları güzelleştirmek değil, yeniden hayata bağlamak için ameliyathaneye giriyor. Erdem ve ekibi koldan penis, kaburgadan burun yapıyor.



Erdem Güven’le İstanbul Tıp Fakültesi Deneysel Tıp Merkezi ameliyathanesinde son projesi üzerinde çalışırken görüştük. Gittiğimizde bir deney faresi üzerinde çalışıyordu. Yüzünde bir tebessüm, kendini iyi hisseden coşkulu bir hali vardı. Biz sormadan anlattı. “Hastamdan su çiçeği bulaştı. Bir süredir işimden, hastaneden uzak kaldım. Bir cerrah, operasyon yapmadan duramaz. İyileşir iyileşmez yıllık izinde olmama rağmen geldim, çalıştım.”



Güven, Kabataş Lisesi ve İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirmiş: “Ben çok iyi okullarda okudum. Devlet okullarında aldığım eğitim sonucu bu noktaya geldim. Şimdi topluma olan borcumu ödüyorum.” Zira özel sektörde arkadaşlarının kazandığı paranın yanında komik denebilecek bir maaşa çalışıyor. “Bir belediye işçisiyle aynı maaşı alıyorum. Ailemin ve doktor eşimin desteği olmasa bunu yapamazdım.” Dr. Güven, kadro problemlerinden dolayı mezun olduktan sonra 2 yıl özel sektörde çalışmış, sonra ilk fırsatta üniversiteye dönmüş. Şimdi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda uzman doktor olarak görev yapıyor.



Plastik Cerrahi konusunda en fazla ameliyathaneye sahip hastane İstanbul Tıp Fakültesi. 3 ameliyathanede günde ortalama 10-15 ameliyat yapılıyor. Plastik cerrah denince akla hep estetik ameliyatlar gelir ancak Erdem Güven, üniversitede estetik operasyonların oranının yüzde 5’i bile bulmadığını özellikle vurguluyor. Ekibiyle birlikte Türkiye’nin dört bir yanından gelen, kaza sonucu bir uzvunu kaybetmiş insanlar için saatlerce ter döküyor. Baş, boyun kanserleri, travmalar, doku kayıpları, el, parmak, ayak kopmaları, damar, sinir kesilmeleri, doğuştan gelen dudak yarıkları... En sık rastlanan gündelik ameliyatlar, bir de aciller var.



İhtiyaç molası yok!



Erdem Güven’in anlattıkları cerrahların yaptığı işin ne kadar mucizevi olduğunu ortaya koyuyor: “Koldan penis yapıldığını artık herkes biliyor. Koldan burun da yapılabiliyor. Mesela kişinin burnu yok, kaburgadan kıkırdak alıp o kıkırdağı burun haline getirip kolda şekillendirip burun yapıyoruz. Burun orada besleniyor, büyüyor, burun şeklini alıyor. Sonra koldaki atardamar ve toplardamarla birlikte alıyoruz, yüzdeki atardamar ve toplardamarlara birleştirince o doku orada yaşamaya başlıyor. Ve adamın burnu oluyor.”



8 yaşında bir oğlu ve 45 günlük bir kızı olan Erdem Güven, cerrahi işlem yapmanın bağımlılık yarattığını söylüyor. İşini çok sevdiği için bu tempoya dayanabildiğini anlatıyor: “Saatlerce ameliyatta kalıyorum, hiç yemek yemeden, su bile içmeden, tuvalete gitmeden, sabah 8’de ameliyata girip akşam 7’de çıktığım çok sıktır. Bazı ameliyatlar 21 saat sürüyor.” Erdem Güven son olarak bir mikrocerrahi projesi üzerinde çalışıyor: “Mikrocerrahide ameliyat esnasında damarlarda bir bükülme meydana gelebiliyor. Bükülmenin dokularda meydana getirdiği zararı araştırıyoruz. Laboratuvar hayvanları üzerinde çalışıyorum. Bunu bir yayın haline getirip, saygın bir dergide yayımlamaya çalışıyoruz.”



Alt bacak kemiğinden çene yapıldı



“18 yaşında bir kız. Spor akademisi öğrencisiydi. Kanserden çenesi alındı. Alt bacaktaki ince kemikten bir parçayı damarıyla birlikte aldık. Kestik, düzelttik, şekil verdik, çene yaptık. Kemikteki damarları, boyundaki damarlarla birleştirdik ve kemik burada yaşamaya başladı. O kemiği halkın platin dediği parçalarla tutturduk. Çene kemiğinin üzerine diş hekimleri implantla diş yaptı. Üzerine koldan aldığımız doku kaplandı. Eskisinden ayırdedilemeyecek hale geldi. Ayağında da herhangi bir arıza kalmadı. Şimdi beden eğitimi öğretmenliği yapıyor. Bu tip bir ameliyat bizim için rutin, ayda bir yapıyoruz.”



Kopan penis 11 saatte dikildi



Samsun’da yaşayan 39 yaşındaki İlknur Toptan kendinden ayrılmak isteyen 28 yaşındaki Sinan Günaydın’ın penisini intikam için kesti. Günaydın, İstanbul Tıp Fakültesi’ne geldiğinde cinsel organın yüzde 90’ı kopmuş ve geride 1.5 santimetrelik bir parça kalmıştı. Günaydın, doktorlarına “Böyle yaşayamam. Cinsel organım olmazsa ölürüm” diyerek ameliyata girdi. Erdem Güven ve ekibinin yaptığı yaklaşık 11 saat süren bir operasyon sonrasında sağlığına kavuştu. Güven, penisi tamamen yerine dikerek, atardamar, toplardamar, idrar yolu ve süngerimsi cisimciği onardı. Üreme fonksiyonları 6 ay sonra geri döndü.



İrem’in saçlarını kurtardı



Erdem Güven ve ekibi son olarak, “go-kart” antrenmanı yaparken saçları aracın motoruna dolanan 9 yaşındaki İrem Güneş’in kopan saç derisini, 13 saatlik operasyonla dikti. Saçlarıyla birlikte kafa derisinin yüzde 97’si kopan küçük kız, kazadan tam 1.5 saat sonra hastaneye getirildi. Erdem Güven ve ekibi saat 18.00’de İrem’i ameliyata aldılar. Operasyon ertesi sabah saat 07.00’ye kadar sürdü. Saçın derisini besleyen dört ana damardan üçü onarılabildi. Sağlığına kavuşan İrem, kısa zamanda pistlere dönecek. İrem “Geleceğin Formula 1 Pilotları”nı yetiştirmek üzere Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun 3 yıldır sürdürdüğü 25 Küçük Adam Projesi’nde çalışmalarına devam edebilecek.

