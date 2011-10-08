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Masa yasağı delindi

Asmalımescit’te başlayıp Cihangir’e uzanan “masa yasağı”, işletmecilerin yaratıcı uygulamasıyla delindi.

08 Ekim 2011 03:00


T24-  Cihangir’deki “masa yasağı”, minderlerle delindi. Yetkin Dikinciler de önceki akşam yemeğini sokağa atılan minder üzerinde yedi.



Hürriyet'in haberine göre, Asmalımescit’te başlayıp Cihangir’e uzanan “masa yasağı”, işletmecilerin yaratıcı uygulamasıyla delindi. Belediye tarafından kaldırımlara masa koymaları yasaklanan işletmeler, çözümü sokağa minder atmakta buldu. Müdavimler, bu yeniliğe çabuk adapte oldu.


“Bizim Yenge” dizisinin ağır abisi Yetkin Dikinciler de önceki akşam Cihangir’de, yer sofrasındaydı...


Ünlü oyuncu, masa toplama operasyonlarının ardından sokağa konulan minderlerin üzerinde yemek yerken objektife takıldı.



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